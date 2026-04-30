Fontivegge controlli e maxi sequestro di droga | fermato con tre chili di eroina

Nella zona di Fontivegge, a Perugia, i Carabinieri hanno effettuato controlli intensivi, portando a un maxi sequestro di droga. Durante le operazioni è stato fermato un uomo con a carico circa tre chili di eroina. Le forze dell’ordine hanno rafforzato i controlli nella zona, nota per problemi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. La vicenda si inserisce in una serie di interventi mirati a contrastare questa attività.

Perugia, 30 aprile 2026 – Controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per contrastare lo spaccio di droga specialmente nella zona di Fontivegge, considerata un’area sensibile della città. L'operazione più recente ha portato all’arresto, in flagranza di reato, di un 37enne di origini nigeriane, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nello specifico, i militari hanno notato l’uomo che stava percorrendo a piedi via Curtatone e che, alla loro vista, è entrato improvvisamente in un esercizio commerciale. Questo comportamento sospetto ha indotto i militari a procedere ad un controllo. L’intuizione...🔗 Leggi su Lanazione.it

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Panoramica sull’argomento

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