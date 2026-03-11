Durante un controllo, è stata trovata un’auto in sosta nel cortile di un condominio che nascondeva sedici chili di eroina e cocaina. La polizia ha scoperto la sostanza stupefacente nascosta all’interno del veicolo, che sembrava abbandonato e vecchio. L’indagine ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di droga, mentre l’auto è stata sottoposta a rilievi.

Sembrava soltanto una vecchia auto abbandonata nel cortile di un condominio. Intorno a quel veicolo, però, si era concentrato più di un sospetto. Dubbi che hanno infine trovato conferma con l’intervento della polizia di Stato e il ritrovamento, all’interno della macchina, di quasi sedici chili di droga, tra eroina e cocaina. Un ‘carico’ di tutto rispetto, sul quale sono ora in corso gli accertamenti del caso da parte degli uomini della squadra mobile. Il primo punto da chiarire è a chi appartenga. Al momento, su questo aspetto non ci sono certezze. I sospetti degli investigatori si sarebbero però concentrati su due soggetti di origine nigeriana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Droga, ancora un maxi sequestro. Trovati sedici chili di eroina e ‘coca’. Erano nascosti in un’auto in sosta

