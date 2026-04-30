Fondo pensione nazionale Bcc-Cra nel 2025 cresciuti patrimonio e iscritti

Durante l’assemblea annuale tenutasi a Roma, sono stati condivisi i dati relativi al Fondo pensione nazionale dedicato al personale delle Banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane. Nel 2025, il patrimonio complessivo e il numero di iscritti sono aumentati rispetto all’anno precedente. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle cifre specifiche o alle cause di questa crescita.

Roma, 30 aprile 2026 – Numeri in crescita per il Fondo pensione nazionale per il personale delle Banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane (Bcc-Cra), come emerso oggi nell’assemblea annuale dei delegati che si è svolta a Roma. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati di bilancio e i risultati raggiunti dal Fondo nel 2025, confermando la solidità e la crescita costante della realtà previdenziale. Dalla relazione del consiglio di amministrazione è emerso che il patrimonio del Fondo, che aveva superato i 3 miliardi di euro nel 2024, ha continuato a crescere nel corso del 2025, registrando un incremento del 5,320% rispetto al 2024, passando da 3.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fondo pensione nazionale Bcc-Cra, nel 2025 cresciuti patrimonio e iscritti Notizie correlate Assemblea Annuale Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA: nel 2025 patrimonio in crescita (+5,3%), con oltre 3,2 miliardi di euroSi è svolta oggi, a Roma, l’Assemblea Annuale dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse... Leggi anche: Fon.te., nel 2025 crescita a doppia cifra: Iscritti oltre 324 mila e patrimonio sopra i 6,6 miliardi Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Payden & Rygel ottiene rinnovo del mandato di gestione per il Fondo Pensione Fonchim; Payden & Rygel rinnova la gestione del fondo pensione Fonchim; Payden & Rygel rinnova il mandato di gestione del fondo pensione Fonchim; Generali Investments nomina il Chief Artificial Intelligence Officer per guidare la sua strategia di intelligenza artificiale. Assemblea Annuale Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA: nel 2025 patrimonio in crescita (+5,3%), con oltre 3,2 miliardi di euroRoma, 30 aprile 2026 – Si è svolta oggi, a Roma, l’Assemblea Annuale dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale per il ... iltempo.it Fondo pensione nazionale Bcc-Cra, nel 2025 cresciuti patrimonio e iscrittiIl Fondo pensione per il personale delle Banche di credito cooperativo, casse rurali e artigiane conferma anche un flusso di cassa positivo. I dati dell’assemblea annuale ... quotidiano.net Bella Sicilia. . Assemblea soci BCC Valle del Fitalia In diretta da Galati Mamertino - facebook.com facebook