Oggi a Roma si è tenuta l’Assemblea Annuale dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati relativi al patrimonio del fondo, che nel 2025 ha raggiunto oltre 3,2 miliardi di euro, segnando un aumento del 5,3 per cento rispetto all’anno precedente.

Si è svolta oggi, a Roma, l’ Assemblea Annuale dei Delegati del Fondo Pensione Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali ed Artigiane (BCC-CRA). Nel corso dell’incontro sono stati presentati i dati di bilancio e i risultati raggiunti dal Fondo nel 2025, confermando la solidità e la crescita costante della realtà previdenziale. Dalla relazione del Consiglio di Amministrazione è emerso che il patrimonio del Fondo, che aveva superato i 3 miliardi di euro nel 2024, ha continuato a crescere nel corso del 2025, registrando un incremento del 5,320% rispetto al 2024, passando da 3.081.107.767 a 3.245.023.663 euro. Anche il numero degli iscritti è aumentato, da 34.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assemblea Annuale Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA: nel 2025 patrimonio in crescita (+5,3%), con oltre 3,2 miliardi di euro

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Assemblea Annuale Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA: nel 2025 patrimonio in crescita (+5,3%), con oltre 3,2 miliardi di euroAssemblea Annuale Fondo Pensione Nazionale BCC-CRA: nel 2025 patrimonio in crescita (+5,3%), con oltre 3,2 miliardi di euro ... ilgiornale.it

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