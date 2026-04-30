Fondazione Perugia il bilancio è in crescita

La Fondazione Perugia ha annunciato che il bilancio 2025 si è chiuso con risultati positivi e un aumento delle risorse disponibili. È stato registrato un incremento nella capacità di intervenire sul territorio e di sostenere progetti locali. La fondazione ha comunicato ufficialmente i dati relativi alle entrate e alle spese, confermando una gestione finanziaria in miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Si chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 di Fondazione Perugia. L’esercizio registra un avanzo di 19,1 milioni di euro, in deciso aumento rispetto ai 15,3 milioni dell’anno precedente, grazie a una gestione finanziaria particolarmente positiva che ha generato proventi complessivi per circa 26 milioni di euro. Prosegue nel frattempo anche il rafforzamento patrimoniale: il patrimonio netto sale a 485 milioni di euro, mentre il valore di mercato del portafoglio finanziario raggiunge i 678 milioni, con un rendimento complessivo dell’11,8%. Accanto ai risultati economici, resta centrale l’impegno verso la comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Perugia, il bilancio è in crescita Notizie correlate Ovs registra un aumento del bilancio dopo l’acquisto di Kasanova: l’operazione si conclude con un bilancio in crescita**Ovs chiude il 2025 in crescita, grazie a Goldenpoint, ma l’acquisto di Kasanova resta un’operazione non conclusa. Il bilancio consuntivo della Fondazione approvato all’unanimitàIl Consiglio Generale della Fondazione di Piacenza e Vigevano, organo d’indirizzo dell’ente di via Sant’Eufemia, ha approvato ieri sera all’unanimità... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita; Fondazione Perugia, bilancio 2025 in crescita: avanzo da 19,1 milioni; Fondazione Perugia. Avanzo di 19,1 mln e quasi 10 al territorio; La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026. Fondazione Perugia, il bilancio è in crescitaSi chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 di Fondazione ... lanazione.it La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026Il bilancio 2025 si è chiuso con conti in ordine e in crescita questo consentirà di attuare un bando 2026 con più risorse rispetto al passato ... perugiatoday.it Si chiude con risultati in crescita e una solida capacità di intervento sul territorio il bilancio 2025 di Fondazione Perugia. L'esercizio registra un avanzo di 19,1 milioni di euro, in deciso aumento rispetto all'anno precedente. Nel 2025 ha deliberato interventi per - facebook.com facebook