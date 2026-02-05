Ovs registra un aumento del bilancio dopo l’acquisto di Kasanova | l’operazione si conclude con un bilancio in crescita

Ovs ha chiuso il bilancio del 2025 in crescita, anche grazie all’apporto di Goldenpoint. Tuttavia, l’acquisto di Kasanova non si è ancora concretizzato. La catena di abbigliamento ha registrato un aumento delle entrate, mentre l’operazione con Kasanova resta in sospeso. I dirigenti confermano che stanno lavorando per portare a termine l’accordo, ma finora niente di fatto.

**Ovs chiude il 2025 in crescita, grazie a Goldenpoint, ma l’acquisto di Kasanova resta un’operazione non conclusa.** A Milano, nel cuore del periodo di ristrutturazione finanziaria, Ovs annuncia il completamento del bilancio preliminare 2025 con un andamento positivo. Il fatturato sale al record di 1.740 milioni di euro, con un incremento del 7%, in parte grazie al consolidamento del 100% di Goldenpoint, ormai parte integrante del gruppo dal luglio 2025. Il margine operativo lordo cresce dell’11%, portandosi tra i 216 e i 218 milioni di euro, mentre il flusso di cassa supera gli 80 milioni, il 20% in più rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ovs registra un aumento del bilancio dopo l’acquisto di Kasanova: l’operazione si conclude con un bilancio in crescita Approfondimenti su Ovs Kasanova Ovs registra vendite in aumento del 6%:+2,9% rispetto al 2024 Calcio Si conclude l’avventura della Filattierese. Un triennio culminato con una promozione. Bilancio positivo per patron Barone: "Orgogliosi dei risultati ottenuti» Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ovs Kasanova Argomenti discussi: Ovs corre nel 2025, vendite a +7% e generazione di cassa a +20%; Perché Tognana, Barilla, Ovs e Upim hanno inviato una letterina a Bruxelles pro Cina. Ovs, bilancio in crescita:sfuma l’acquisto di KasanovaMILANO – Nonostante un contesto economico sfidante, Ovs chiude il bilancio preliminare 2025 in crescita, anche grazie al consolidamento del 100% di Goldenpoint perfezionato a luglio. Sfuma invece l’ac ... repubblica.it Ovs acquisisce Kasanova in crisi con un aumento di capitale da 15 milioni di euroOvs ha presentato un'offerta vincolante per acquisire il 100% di Kasanova tramite un aumento di capitale di 15 milioni di euro. Kasanova, specializzata in prodotti per la casa, ha circa 700 punti ... msn.com PENNY Italia. . Tutto è pronto! Sta tornando PENNYGame! Scarica l’App di PENNY, registra la tua PENNYCard e preparati a sfidare la sorte... tante sorprese ti aspettano! facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.