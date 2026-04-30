fondazione ennio doris entra in tech europe foundation

La Fondazione Ennio Doris ha annunciato il suo ingresso come primo socio sostenitore nella Tech Europe Foundation. La decisione è stata comunicata oggi e rappresenta un passo importante per l'organizzazione. La fondazione, con sede a Milano, ha scelto di collaborare con la fondazione europea specializzata in innovazione tecnologica. L'annuncio arriva dopo una serie di incontri tra le parti coinvolte, che hanno portato all'accordo ufficiale.

Milano, 30 aprile 2026 – Fondazione Ennio Doris ha deciso di aderire a Tech Europe Foundation in qualità di primo socio sostenitore. La scelta nasce dalla volontà di rafforzare e accelerare Tech Europe Foundation, realtà che opera come piattaforma europea per trasformare la ricerca scientifica in nuove imprese Deep Tech, favorendo l’incontro tra università, talenti e mondo imprenditoriale. L’adesione si inserisce in una visione condivisa orientata a valorizzare la ricerca e il capitale umano europei come asse per la nascita di nuove imprese che possano contribuire alla competitività del Paese e dell’Europa. Fondazione Ennio Doris, nata per...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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