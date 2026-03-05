Fondazione Santa Lucia l’offerta di Regione Lazio Enea Tech e Inail

Regione Lazio, Enea Tech e Inail hanno messo in campo un’offerta congiunta per la Fondazione Santa Lucia di Roma, nota per il suo lavoro nel campo della riabilitazione e della ricerca sulle patologie neuromotorie. La collaborazione tra le tre istituzioni mira a rafforzare le attività e le risorse della fondazione, che rappresenta un punto di riferimento nel settore. La novità apre uno spiraglio per il futuro della struttura.

Spiragli per il futuro della Fondazione Santa Lucia di Roma, gioiello della riabilitazione e della ricerca. Spiragli per il futuro della Fondazione Santa Lucia di Roma, gioiello della riabilitazione e della ricerca sulle patologie neuromotorie. A quanto si apprende un consorzio formato da Regione Lazio, Inail e Enea Tech ha presentato un'offerta per l'acquisto della struttura, in amministrazione straordinaria dal settembre 2024. Una crisi legata a debiti per 150 milioni di euro accumulati in un decennio, che aveva portato la proprietà della Fondazione ad annunciare la decisione di procedere, attraverso il tribunale, alla vendita della struttura.