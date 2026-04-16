Al Policlinico nasce Educational Space la scuola che entra in corsia con la Bocelli Foundation

Oggi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina è stato inaugurato Educational Space, un nuovo spazio educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation. La struttura si trova all’interno del Policlinico e si rivolge ai bambini e ai ragazzi ricoverati, offrendo un ambiente dedicato all’apprendimento e al sollievo durante il periodo di degenza. L’apertura rappresenta un intervento volto a migliorare l’esperienza dei giovani pazienti in ospedale.

È stato inaugurato oggi all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaetano Martino” di Messina il nuovo Educational Space, lo spazio educativo promosso dalla Andrea Bocelli Foundation e dedicato ai bambini e ai ragazzi ricoverati. Un ambiente pensato per unire cura e formazione, dove il.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate A Riccione la formazione d’eccellenza della Andrea Bocelli FoundationConcluso con successo il percorso di alta formazione “ABF Voices Of” tenuto da nomi prestigiosi della musica tra sessioni di studio, il concerto... Solidarietà in corsia: al Policlinico Umberto I arrivano i ‘Kit care con amore’Un’iniziativa solidale per distribuire, attraverso gli ospedali, kit contenenti beni essenziali per la cura di neonati, bambini, anziani e persone in...