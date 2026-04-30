Fondazione Comunitaria Confcooperative saluta Nasazzi | Da ente di erogazione a catalizzatore di comunità

La Fondazione Comunitaria e Confcooperative hanno espresso i loro saluti al nuovo consiglio e al nuovo presidente, augurando loro buon lavoro. Contestualmente, è stato rivolto un ringraziamento alla presidente uscente per il suo ruolo. La comunicazione si è concentrata sulla transizione di leadership e sull'importanza di riconoscere il contributo di chi ha guidato l’organizzazione in passato.

Mentre è doveroso salutare con entusiasmo l'ingresso del nuovo consiglio e del nuovo presidente, cui vanno i migliori auguri di buon lavoro, è giunto il momento di dire "un grande grazie" alla presidente uscente.Maria Grazia Nasazzi è entrata in Fondazione in punta di piedi ereditando un.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Festival, nuova fase per Giffoni: da ente autonomo a FondazioneTempo di lettura: 2 minutiIl Giffoni Film Festival compie un passo storico nel proprio percorso di crescita e consolidamento istituzionale. Fondazione Comunitaria: chiude l’era Macconi e parte la nuova sfidaIl passaggio di testimone alla guida di Fondazione Comunitaria si avvicina, segnando la fine di un decennio di gestione sotto la presidenza di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Fondazione Comunitaria, Confcooperative saluta Nasazzi: Da ente di erogazione a catalizzatore di comunitàIl presidente Gabriele Marinoni firma una lettera di ringraziamenti alla presidente uscente: Il suo mandato sarà ricordato per il grande lavoro di squadra e per aver letto i segni del tempo ... leccotoday.it Lettera. Un grazie a Maria Grazia Nasazzi per il suo impegno nella Fondazione Comunitaria del LeccheseLECCO – Riceviamo e pubblichiamo la lettera con cui il Parco Adda Nord esprime il proprio ringraziamento a Maria Grazia Nasazzi. Un messaggio di stima per il lavoro svolto alla guida della Fondazione ... msn.com