La gestione della Fondazione Comunitaria si avvia a concludersi dopo dieci anni sotto la presidenza di Macconi. Ora si prepara il cambio di leadership, che segnerà l’inizio di una nuova fase per l’ente. La transizione avviene nel momento in cui si avvicina la fine dell’attuale mandato, senza dettagli specifici sui successori o sulle modalità di passaggio di consegne.

Il passaggio di testimone alla guida di Fondazione Comunitaria si avvicina, segnando la fine di un decennio di gestione sotto la presidenza di Macconi. Mercoledì 15 aprile, l’ultimo Consiglio di Amministrazione ha sancito ufficialmente la chiusura del mandato attuale, approvando i documenti contabili e sociali dell’ente prima della nuova stagione che inizierà venerdì 24 aprile. Bilanci approvati e il riconoscimento per un decennio di attività. Durante la sessione conclusiva tenutasi mercoledì scorso, i consiglieri hanno esaminato e dato il via libera sia al Bilancio che al Bilancio Sociale, documenti che tracciano l’impatto economico e l’operato dell’organizzazione nel territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fondazione Comunitaria: chiude l’era Macconi e parte la nuova sfida

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