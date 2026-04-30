Foligno terrore in città | 4 rapine in 3 giorni caccia al seriale

Tra domenica e martedì, Foligno si è trovata al centro di quattro rapine che hanno coinvolto farmacie e bar della città. Le rapine sono state compiute da un individuo armato di oggetti da taglio, e le forze dell’ordine stanno cercando di identificare un possibile responsabile o un collegamento tra i diversi episodi. Le indagini sono in corso e si concentrano sull’unico autore sospettato per questi episodi.

? Cosa sapere Quattro rapine tra farmacie e bar a Foligno tra domenica e martedì.. I carabinieri indagano su un unico autore armato di oggetti da taglio.. Tra domenica e martedì, quattro rapine a Foligno hanno scosso la tranquillità della città, portando i carabinieri della Compagnia di Foligno a indagare su un possibile autore unico che ha colpito farmacie, un mini market e un bar. La sequenza di aggressioni è iniziata nel pomeriggio di domenica, quando una farmacia situata in via Arcamone è stata bersagliata da un uomo armato di forbici, con il furto di circa 700 euro. Il lunedì successivo, l’obiettivo degli assaltatori si è spostato verso la zona industriale di La Paciana, dove un secondo esercizio farmaceutico è stato rapinato per un bottino di circa 600 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foligno, terrore in città: 4 rapine in 3 giorni, caccia al seriale Notizie correlate Rapine al Portello: identificato e arrestato lo scippatore seriale tradito dalla sua biciMilano, 9 febbraio 2026 – Un 28enne marocchino è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare... Brianza, arrestato il ladro seriale: 21 rapine alle aziendeI carabinieri della Compagnia di Seregno hanno messo fine a una serie di furti sistematici che hanno colpito il tessuto produttivo della Brianza,...