Rapine al Portello | identificato e arrestato lo scippatore seriale tradito dalla sua bici

La polizia di Milano ha catturato il responsabile delle rapine al Portello. Si tratta di un uomo di 28 anni, marocchino, fermato nei giorni scorsi con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È stato tradito dalla sua bici, che ha lasciato sui luoghi dei colpi. Gli agenti hanno seguito le tracce e l’hanno fermato. Ora il giovane dovrà rispondere di diversi colpi messi a segno nella zona.

Milano, 9 febbraio 2026 – Un 28enne marocchino è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Milano, gli è stata notificata presso la Casa Circondariale di Mantova, dove si trovava già detenuto. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro, hanno consentito di risalire al soggetto responsabile di una serie d i scippi, messi in atto con violenza, ai danni di donne residenti nel quartiere Portello di Milano. Caratteristica fondamentale il fatto che il soggetto agiva in sella a una bici.

