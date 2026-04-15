Nella zona della Brianza, i carabinieri della Compagnia di Seregno hanno arrestato un uomo di 41 anni responsabile di 21 furti ai danni di aziende tra gennaio e marzo. L’indagine ha portato all’identificazione del soggetto, che ha messo a segno una serie di rapine ripetute nel periodo considerato. Le forze dell’ordine hanno concluso le operazioni e notificato l’arresto.

I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno messo fine a una serie di furti sistematici che hanno colpito il tessuto produttivo della Brianza, identificando un uomo di 41 anni come il responsabile di ben 21 rapine avvenute tra gennaio e marzo. L’indagine, condotta dal Nucleo operativo Radiomobile, ha permesso di ricostruire un mosaico criminale che coinvolgeva diverse località tra Seregno, Desio, Seveso, Cesano Maderno e Meda, portando al recupero di denaro contante, beni tecnologici e un mezzo rubato. L’architettura del colpo: la ricostruzione dei 21 episodi delittivi. Il percorso investigativo coordinato dalla Procura della di Monza ha richiesto un lavoro minuzioso di analisi sulle immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza, sia quelli pubblici che quelli privati delle aziende colpite.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brianza, arrestato il ladro seriale: 21 rapine alle aziende

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