milano arrestato il rapinatore delle farmacie

La polizia di Milano ha catturato il rapinatore delle farmacie. Si tratta di un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine, che secondo gli inquirenti avrebbe messo a segno due colpi tra le festività natalizie nella zona nord-ovest della città. L’arresto è arrivato il 6 febbraio, quando i agenti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Milano, 12 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Milano, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, lo scorso 6 febbrai ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino italiano, 45enne pluripregiudicato, gravemente indiziato di essere l’autore di due rapine in farmacia avvenute a ridosso delle scorse festività natalizie nella zona nord-ovest di Milano. Le indagini hanno ricostruito una sequenza di eventi predatori che aveva destato forte allarme sociale nel quartiere. Il rapinatore, agendo sempre con il volto travisato per celare la propria identità e armato di un grosso coltello da cucina, aveva colpito in rapida successione lo scorso 20 dicembre alla farmacia di viale Carlo Espinasse e il 22 dicembre 2025 alla farmacia di via Cinque Maggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La polizia di Milano ha arrestato un uomo di 28 anni accusato di aver compiuto diversi scippi in città.

