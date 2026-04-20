Xiaomi rivoluziona il clima | arriva il condizionatore smart con IA

Xiaomi ha presentato in Cina il nuovo sistema di climatizzazione centralizzata, chiamato Mijia Central Air Conditioner. Il dispositivo integra tecnologie avanzate e utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare le funzioni di raffreddamento e riscaldamento. La società ha anche annunciato che il condizionatore smart si distingue per un’efficienza energetica superiore rispetto ai modelli tradizionali. La presentazione si inserisce nel percorso di innovazione nel settore dei sistemi di climatizzazione.

Xiaomi ha svelato in Cina il nuovo sistema di climatizzazione centralizzata Mijia Central Air Conditioner, puntando su un’integrazione tecnologica avanzata e un’efficienza energetica superiore. Il dispositivo si distingue per una gestione intelligente dei flussi d’aria e per la capacità di dialogare con l’intero ecosistema smart del marchio. Efficienza termica e gestione intelligente degli ambienti. Il cuore tecnologico del Mijia Central Air Conditioner risiede nella sua capacità di ottimizzare i consumi tramite componenti specifici. L’impiego del rame sia nelle unità esterne che in quelle interne permette di incrementare l’efficienza energetica di circa il 15%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Xiaomi rivoluziona il clima: arriva il condizionatore smart con IA Notizie correlate Adobe rivoluziona il design: arriva l’IA che gestisce i softwareAdobe ha presentato Firefly AI Assistant, un nuovo agente basato sull’intelligenza artificiale capace di operare direttamente all’interno delle... Xiaomi 18 pro con fotocamere da 200 mp rivoluziona la fotografial’interesse globale attorno al prossimo modello xiaomi riguarda soprattutto le potenzialità fotografiche, ma anche l’architettura hardware che...