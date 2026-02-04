Amiu si rinnova a Foggia | raccolta rifiuti più efficiente con cassonetti intelligenti e nuovo parco mezzi

Amiu rinnova il suo parco mezzi a Foggia, puntando su cassonetti intelligenti e veicoli moderni. L’obiettivo è rendere la raccolta rifiuti più efficace, con interventi più veloci e una città più pulita. Il Comune di Foggia sottolinea che si tratta di un investimento importante, che cambierà il modo in cui i servizi vengono gestiti.

Per il Comune di Foggia, si tratta di "un investimento importante che si traduce in servizi più efficienti, interventi più rapidi e una città più curata" Si rinnova il parco mezzi di Amiu Puglia, a Foggia. Per il Comune di Foggia, si tratta di "un investimento importante che si traduce in servizi più efficienti, interventi più rapidi e una città più curata". Mezzi moderni per ottimizzare risorse e tempi e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei cittadini. A questo si affianca l'introduzione dei cassonetti intelligenti, pensati per migliorare il decoro urbano e coinvolgere tutti in un uso più consapevole e corretto del servizio di raccolta rifiuti.

