Foggia omicidio nel quartiere | il prefetto sfida la criminalità

Nella periferia di Foggia si è verificato un omicidio ieri pomeriggio, con una persona colpita da una sparatoria. Il prefetto ha confermato che le forze dell’ordine collaborano con la Procura per le indagini. Sul posto sono intervenuti agenti e tecnici per i rilievi. La vittima non è stata ancora identificata ufficialmente, e le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti.

? Cosa sapere Uomo ucciso da una sparatoria ieri nella periferia di Foggia.. Il prefetto Paolo Giovanni Grieco conferma il coordinamento tra forze dell'ordine e Procura.. Un uomo ha perso la vita nella periferia di Foggia a seguito di una sparatoria avvenuta nella giornata di ieri, spingendo il prefetto Paolo Giovanni Grieco a dichiarare la piena fiducia nell’operato delle forze dello Stato per arginare la violenza che sta colpendo la Capitanata. Il tragico episodio, verificatosi nel cuore della provincia dauna, si inserisce in un clima di crescente tensione criminale che ha una serie di episodi violenti manifestarsi in questi giorni. Il prefetto Grieco ha espresso una profonda preoccupazione per l’accaduto, pur sottolineando come la questione della sicurezza sia un tema estremamente sentito tra la popolazione locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, omicidio nel quartiere: il prefetto sfida la criminalità FOGGIA: OMICIDIO DINO CARTA, KILLER AVREBBE AGITO CON PREMEDITAZIONE. RIFLETTORI SULLE CHAT Notizie correlate Degrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia BangladeshDegrado nel Quartiere Ferrovia di Foggia: la segnalazione arriva anche dal Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh Il degrado sociale non ha... Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano [FOTO]Il prefetto Silvana D'Agostino a Lanciano a colloquio con parroco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Foggia, per l'omicidio Dino Carta i Ris cercano sui reperti le tracce dell’assassino; Foggia, omicidio del personal trainer: eseguita l’autopsia, si indaga sul video del killer in bici; La lite, le urla e poi gli spari. Stefania Rago, uccisa a colpi di pistola dal marito; Sparatoria di mafia a Foggia: un morto e almeno tre feriti in via Cerignola. Gli omicidi di Dino e Stefania, il tour degli orrori nel quartiere e la riscoperta della bellezza contro la violenzaVivo a poche decine di metri dal luogo in cui è stato ucciso Dino Carta. Non so se funziona così anche nel resto della città, ma da una decina di giorni ogni volta che entro in un bar, un negozio o un ... foggiacittaaperta.it Foggia, torna la pauraDopo la morte di Stefano Bruno, torna l'allarme guerra di mafia. Il prefetto: Ho fiducia che riusciremo a bloccare l'escalation di violenza ... rainews.it Incidente stradale tra Candela e Foggia, feriti e traffico in tilt Incidente stradale, nel pomeriggio di oggi, sulla strada Statale 655, che collega Candela a Foggia. Traffico bloccato a causa di un tamponamento di un furgone che, per quanto ricostruito, avrebbe ta - facebook.com facebook Incontro con la #Sara Assicurazioni di Foggia per lo sviluppo di Sinergie congiunte #TerzaMissione x.com