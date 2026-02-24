Il prefetto di Chieti in visita nel quartiere Santa Rita a Lanciano FOTO

Il prefetto di Chieti, Silvana D'Agostino, visita il quartiere Santa Rita a Lanciano a causa di recenti episodi di cronaca che hanno sollevato preoccupazione tra i residenti. Durante la visita, ha incontrato cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine per ascoltare le loro richieste. La presenza del prefetto mira a valutare di persona la situazione e a trovare soluzioni concrete. La visita si conclude con un sopralluogo nelle strade interessate.

Il prefetto Silvana D'Agostino a Lanciano a colloquio con parroco, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine dopo i recenti episodi di cronaca. Prima la visita al Miracolo Eucaristico Si è trattata ufficialmente di una visita privata, iniziata con l'arrivo del prefetto in piazza Plebiscito, accolta dal sindaco Filippo Paolini, e la visita al santuario del Miracolo Eucaristico in centro. Dopo aver seguito con attenzione le spiegazioni di fra Santino Verna ed essersi raccolta in preghiera, il prefetto di Chieti si è spostata nel popoloso rione di Lanciano, accompagnata dal questore Leonida Marseglia, dai comandanti provinciali di carabinieri, colonnello Cosimo Damiano Di Caro, e guardia di finanza, colonnello Massimo Otranto, dal sindaco Paolini, dagli assessori Danilo Ranieri e Tonia Paolucci, dal parroco don Nicola Giampietro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

