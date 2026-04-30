Foggia | omicidio di mafia alle porte della città indagini Polizia

Nella tarda mattinata di ieri a Foggia si è verificato un omicidio considerato di matrice mafiosa. La polizia sta conducendo le indagini per identificare l’autore del colpo e ricostruire le fasi dell’agguato. La scena si è svolta in un’area alle porte della città, con movimenti rapidi da parte delle forze dell’ordine per raccogliere prove e testimonianze. Nessuna informazione sui soggetti coinvolti è stata ancora resa nota.

Indagini della polizia per l’omicidio in tarda mattinata di ieri a Foggia. Un assassinio da considerarsi agguato di stampo mafioso, anche con fasi concitate per risalire all’uomo che ha sparato. L’assassino è arrivato in auto, stando a ricostruzioni, al casolare in periferia della città in via Cerignola. Ha quindi fatto fuoco e ha ucciso il 33enne Stefano Bruno, nipote del boss Moretti. Feriti anche il padre e il fratello dell’uomo deceduto. Poi l’intervento della polizia. Sulla strada statale 16 è stata intercettata l’automobile con a bordo l’omicida, a sua volta ferito. Tratto di strada chiuso per alcune ore al traffico ieri pomeriggio. L'articolo Foggia: omicidio di mafia alle porte della città, indagini Polizia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia: omicidio di mafia alle porte della città, indagini Polizia 15 APRILE 2026 - FOGGIA: OMICIDIO DINO CARTA, AUDIO CHOC DEGLI ISTANTI PRIMA DEGLI SPARI Notizie correlate Leggi anche: Foggia, sparatoria alle porte della città: un ferito. Si cercano i complici Omicidio alle porte di Foggia: nell'agguato al 'Quadrone delle Vigne' un morto e tre feritiTre feriti e un morto: si aggrava il bilancio dell'agguato avvenuto intorno alle 12 di oggi in zona ‘Quadrone delle Vigne’, nei pressi di via... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Omicidio di mafia a Foggia, caccia ai killer di Stefano Bruno, 38 anni. Trovata la pistola; Latina, trovato morto pentito della mafia foggiana - FoggiaToday; Foggia: omicidio di mafia alle porte della città, indagini; Sparatoria di mafia a Foggia: un morto e almeno tre feriti in via Cerignola. Agguato nelle campagne a Foggia: morto un 33enne, feriti il padre e il fratelloSparatoria nella zona del Quadrone delle Vigne a Foggia: omicidio, feriti e indagini su un possibile regolamento di conti. notizie.it Omicidio Dino Carta a Foggia, è ancora caccia all'assassino: l'ombra di Spiderman sul moventeL'ipotesi sul legame sulla morte del pregiudicato Spiderman, caduto dal balcone della famiglia di Dino Carta e l'omicidio del 42enne a Foggia ... virgilio.it GIALLO DINO CARTA Personal trainer ucciso a Foggia, diffuso fotogramma con possibile testimone. L'avvocato della famiglia: "Si faccia avanti per dire cosa ha visto" L'articolo nei commenti - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com