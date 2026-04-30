Foggia e il sonno delle coscienze se il male diventa l' unica regola

Foggia sta attraversando un periodo difficile, segnato da episodi che evidenziano un clima di insicurezza e di impunità. La città sembra essere ostaggio di un’immobilità che permette a pratiche illegali di proliferare senza ostacoli. I cittadini si trovano davanti a una realtà in cui il rispetto delle regole appare sempre più distante, mentre le istituzioni sembrano sommerse da un senso di impotenza. La situazione solleva domande sulla capacità di intervenire e di cambiare rotta.

Potremmo agitare all'infinito lo spettro della mafia per giustificare il declino di Foggia, lavarcene le mani o ignorare di avere, tutti, delle responsabilità rispetto a quel che accade, ma non possiamo non tener conto dell’intorpidimento in cui siamo sprofondati, un sonno delle coscienze senza.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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