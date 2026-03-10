La nutrizionista risponde Dormire male fa ingrassare? Perché il sonno regola metabolismo fame ed energia
Una nutrizionista spiega come il sonno influisce su metabolismo, fame ed energia. Recentemente, una persona ha riferito di risvegli frequenti durante la notte e di sentirsi stanca e meno concentrata nel corso della giornata. La questione del riposo e dei suoi effetti sulla salute è al centro di questa conversazione, che analizza i legami tra qualità del sonno e benessere quotidiano.
"C ara dottoressa, ultimamente dormo male: mi sveglio spesso durante la notte e durante il giorno mi sento stanca e meno lucida. Faccio anche fatica a dimagrire e ho più fame del solito. È vero che dormire male può rallentare il metabolismo, favorire l'aumento di peso e ridurre energia e concentrazione?". Senza sonno non c'è salute: 1 italiano su 4 soffre di insonnia X Sì. Il sonno è uno dei regolatori più potenti del metabolismo e, spesso lo dico ai miei pazienti, è probabilmente il più efficace farmaco anti-aging che esista. Perché dormire bene allunga la vita. Durante il sonno profondo il corpo entra in una fase di vera manutenzione biologica.
