Foggia agguato mortale in via Cerignola | serve più sicurezza

Nella giornata del 29 aprile, in via Cerignola a Foggia, si è verificato un agguato che ha portato alla morte di Giuseppe Stefano Bruno e ha coinvolto altre tre persone ferite. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’evento, mentre si cercano testimoni e prove sul luogo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richieste di maggiore presenza delle forze dell’ordine nella zona.

? Cosa sapere Foggia, 29 aprile: Giuseppe Stefano Bruno ucciso in via Cerignola, tre feriti nell'agguato.. Rosa Barone chiede al Prefetto Grieco nuovi presidi e una Direzione Distrettuale Antimafia.. Giuseppe Stefano Bruno ha perso la vita stamattina, 29 aprile, in via Cerignola a Foggia, tra i colpi di arma da fuoco che hanno ferito anche altre tre persone durante un agguato avvenuto in pieno giorno. Il sangue versato nei vicoli del capoluogo dauno ha riacceso una tensione profonda che avvolge il quartiere. Quello che sembra un nuovo, violento regolamento di conti tra fazioni locali ha colpito duramente la serenità della comunità, lasciando dietro di sé il vuoto di una vita spezzata e il dolore di chi ora deve contare sulle cure per i tre feriti coinvolti nell’episodio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foggia, agguato mortale in via Cerignola: serve più sicurezza Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza, Gatta (FdI): Il Governo Meloni fa la sua parte. Serve agire anche sul versante sociale ed economico, nella provincia di Foggia tasso di disoccupazione più alto in Puglia (16%) Sparatoria a Foggia in via Cerignola: un morto e tre feritiColpi d’arma da fuoco nel primo mattino, poi la corsa dei presenti per mettersi in salvo e l’arrivo dei soccorsi. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio personal trainer a Foggia, l'autopsia conferma: Quattro colpi alle spalle e nessuna colluttazione; Omicidio di mafia a Foggia, caccia ai killer di Stefano Bruno, 38 anni. Trovata la pistola; ? Conflitto a fuoco alle porte di Foggia: ucciso Stefano Bruno; Omicidio Dino Carta, l'autopsia conferma i quattro colpi alle spalle e nessun segno di colluttazione. Agguato nelle campagne a Foggia: morto un 33enne, feriti il padre e il fratelloSparatoria nella zona del Quadrone delle Vigne a Foggia: omicidio, feriti e indagini su un possibile regolamento di conti. notizie.it Foggia, agguato in città: un morto e quattro feriti. L'ombra del regolamento di contiSale a un morto e quattro feriti il bilancio del conflitto a fuoco alle porte di Foggia avvenuto poco dopo mezzogiorno. L’uomo, morto dopo il ... msn.com GIALLO DINO CARTA Personal trainer ucciso a Foggia, diffuso fotogramma con possibile testimone. L'avvocato della famiglia: "Si faccia avanti per dire cosa ha visto" L'articolo nei commenti - facebook.com facebook Dopo una mattinata di lavoro a Foggia, nel pomeriggio sono stato a Palmoli, per incontrare Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”. Ho conosciuto una mamma e un papà innamorati, colti, generosi e pazienti, x.com