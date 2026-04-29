Nel primo mattino a Foggia si è verificata una sparatoria in via Cerignola, con un bilancio di una persona deceduta e altre tre ferite. I testimoni hanno assistito ai colpi di arma da fuoco, poi sono scappati per mettersi in salvo mentre arrivavano i soccorsi. La Polizia sta indagando sull’accaduto, senza ancora fornire dettagli sulle circostanze.

Colpi d’arma da fuoco nel primo mattino, poi la corsa dei presenti per mettersi in salvo e l’arrivo dei soccorsi. È il quadro dell’episodio avvenuto nella periferia di Foggia, dove una sparatoria in strada ha lasciato una vittima e diversi feriti. L’accaduto si è verificato in via Cerignola: secondo le prime informazioni disponibili, il conflitto a fuoco ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Il bilancio della sparatoria a Foggia. Il bilancio provvisorio parla di: un morto sul posto. tre feriti, di cui uno in condizioni critiche. In base a quanto emerso nelle prime fasi, alcuni feriti avrebbero tentato di allontanarsi subito dopo gli spari.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sparatoria a Foggia in via Cerignola: un morto e tre feriti

Sparatoria a Foggia: un morto e tre feriti - Ore 14 del 29/04/2026

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