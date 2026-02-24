Flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% sui festivi | ecco come cambia lo stipendio le simulazioni

La flat tax al 5% sugli aumenti salariali e al 15% sui giorni festivi riduce le tasse sui salari dei lavoratori privati. Questa misura, introdotta con il nuovo decreto, mira a favorire il potere d'acquisto dei dipendenti. Le simulazioni mostrano come le tasse sulle retribuzioni aumentate diminuiranno significativamente. I dipendenti con aumenti recenti noteranno un netto miglioramento in busta paga. La modifica riguarda tutte le nuove contrattazioni firmate dal 2024 in poi.

Scatta lo sconto fiscale sugli aumenti dei contratti firmati dal 2024 ad oggi per i dipendenti del settore privato. I lavoratori che guadagnano sotto i 33mila euro pagheranno sulla quota dell'aumento solo una flat tax del 5%. Fisco più leggero, al 15%, anche per le maggiorazioni di domenicali e festivi o per i premi di risultato ai lavoratori con retribuzioni fino a 40mila euro. Le norme, inserite nell'ultima manovra di bilancio, trovano attuazione con l'ultima circolare dell'Agenzia delle Entrate firmata dal direttore, Vincenzo Carbone. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

