Una nuova flottiglia si prepara a partire alla fine di marzo. Diversi Paesi europei e del Maghreb stanno organizzando una spedizione che mira a raggiungere Gaza con un grande intervento umanitario. La prima volta, l’autunno scorso, le autorità israeliane fermarono la nave prima che arrivasse. Ora, gli organizzatori sperano di superare gli ostacoli e portare aiuti alla Striscia.

Una nuova spedizione della Global Sumud Flotilla, simile a quella partita l’autunno scorso e fermata da Israele prima di arrivare a Gaza, salperà alla fine di marzo da diversi Paesi europei e dal Maghreb per raggiungere la Striscia e compiere “il più grande intervento umanitario coordinato per la Palestina della storia”. “Il 29 marzo 2026, una flottiglia marittima unificata e un convoglio umanitario via terra partiranno simultaneamente, mobilitando migliaia di persone da oltre 100 Paesi in una risposta coordinata e non violenta al genocidio, all’assedio, alla carestia di massa e alla distruzione della vita civile a Gaza”, ha annunciato ieri il Comitato direttivo della Global Sumud Flotilla presso la Nelson Mandela Foundation di Johannesburg, in Sudafrica. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Global Sumud Flotilla: un’altra flottiglia salperà per Gaza alla fine di marzo

