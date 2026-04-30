Flotta umanitaria sequestrata | 50 italiani arrestati caos in Aula

In acque internazionali vicino alla Grecia, le autorità israeliane hanno sequestrato una flotta umanitaria e arrestato 175 attivisti, tra cui 50 italiani. La situazione ha generato scompiglio in Parlamento, con discussioni accese e tensioni tra i membri. Nessuna delle parti ha ancora comunicato ufficialmente i dettagli sulle accuse o le condizioni dei detenuti, mentre l’attenzione si concentra sugli sviluppi di questa operazione.

? Cosa sapere Israele arresta 175 attivisti della Global Sumud Flotilla in acque internazionali vicino alla Grecia.. Le opposizioni chiedono a Meloni e Tajani interventi urgenti per 50 cittadini italiani fermati.. L’abbordaggio della Global Sumud Flotilla avvenuto nella notte vicino alla Grecia ha portato al sequestro di decine di imbarcazioni e all’arresto di 175 attivisti, con oltre 50 italiani attualmente senza notizie certe. Le opposizioni politiche hanno immediatamente presentato una richiesta di informativa urgente a Meloni, Crosetto e Tajani presso la Camera dei deputeti per chiarire l’accaduto in acque internazionali. Intervento d’urgenza a Montecitorio dopo il sequestro delle navi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Flotta umanitaria sequestrata: 50 italiani arrestati, caos in Aula Notizie correlate Gaza, parte la flotta umanitaria: rotta verso il Mediterraneo? Cosa sapere La flotta Global Sumud ha lasciato il porto di Augusta lunedì 27 aprile 2026. Leggi anche: In piazza per sostenere la flotta umanitaria diretta a Gaza: "Rompiamo il blocco navale"