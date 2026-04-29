In piazza per sostenere la flotta umanitaria diretta a Gaza | Rompiamo il blocco navale
Giovedì 30 aprile alle 18.15, un gruppo di manifestanti si radunerà in Piazza Ordelaffi a Forlì per un sit-in organizzato da Mani Rosse Antirazziste. L’evento si concentra sulla nuova missione della Global Sumud Flotilla, un convoglio di imbarcazioni che si muove verso Gaza. La manifestazione ha come obiettivo la richiesta di rompere il blocco navale sulla regione e coinvolgere la cittadinanza in questa iniziativa.
Giovedì 30 aprile, alle 18.15, Mani Rosse Antirazziste Forlì invita tutta la cittadinanza a partecipare al sit-in in Piazza Ordelaffi, a Forlì, dedicato alla nuova missione della Global Sumud Flotilla. Sessanta imbarcazioni sono partite domenica 26 aprile dal porto di Augusta, dirette verso Gaza.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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