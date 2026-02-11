Panico sul volo Wizz Air Londra- Tel Aviv | un bambino cambia il nome wifi in terrorista E Israele invia i caccia

Paura sul volo Wizz Air da Londra a Tel Aviv. Un bambino ha cambiato il nome del Wi-Fi in “terrorista” e ha scatenato un allarme. La compagnia aerea ha avviato le procedure di sicurezza e Israele ha inviato i caccia in volo, creando tensione tra i passeggeri.

Paura a bordo del volo Wizz Air W9540 partito da Londra e diretto a Tel Aviv. Lo scherzo di un ragazzino ha fatto quasi scattare un allarme sicurezza internazionale. A innescare l'allarme è stato il nome di una rete Wi-Fi inserita su uno smartphone di un passeggero. Come riportato da Bild, il bambino ha cambiato il nome della rete e nel nuovo nome era contenuta la parola araba «terrorista». E' così accaduto che un altro passeggero ha provato a connettere il suo cellulare alla rete di bordo e si è imbattuto nell'allarmante punto di accesso hotspot.

