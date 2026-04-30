Giorgia Meloni ha chiesto alle autorità israeliane di liberare immediatamente gli italiani fermati durante il sequestro di una flottiglia nel Mediterraneo. La richiesta arriva in un momento in cui si susseguono le notizie sul blocco e le operazioni di sequestro condotte dalla marina israeliana. La leader del governo italiano ha espresso la sua posizione attraverso una dichiarazione pubblica, richiamando l’attenzione sulla condizione degli italiani coinvolti.

Una reazione era d’obbligo, ma che sia arrivata la protesta di Giorgia Meloni nei confronti di Israele per il fermo degli attivisti della Flotilla era tutt’altro che scontato. La condanna da parte della presidente del Consiglio segue infatti un netto cambio di rotta da parte del governo nei confronti di Israele e del suo premier Benjamin Netanyahu, come dimostrato anche dalla sospensione dell’accordo tra Roma e Tel Aviv. La questione è quella dei 175 attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati dalle motovedette israeliane a ovest di Creta, in acque internazionali. Gli attivisti sono stati fermati a 150 miglia nautiche da Creta e ben 600 dalla costa di Gaza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Flotilla sequestrata dagli israeliani, stavolta Meloni condanna: “Liberate subito gli italiani”

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