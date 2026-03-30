Altra vittoria senza pivot Pirati del mare senza paura domano anche Pistoia

In una partita senza pivot, i pirati del mare sono riusciti a conquistare una vittoria contro Pistoia con il punteggio di 91-89. La squadra ha schierato Stefanini con 33 punti, seguito da Anderson con 18 e Magro con 10. La formazione avversaria ha risposto con Gallo e Zanotti, entrambi a quota 10, e Saccaggi con 7. La gara si è conclusa con un successo di misura per gli ospiti.

ESTRA 89 VUELLE 91 ESTRA: Stefanini 33, Gallo 11, Dellosto, Ciocca ne, Flauto, Saccaggi 7, Pinelli ne, Magro 10, Anderson 18, Zanotti 10. All. Strobl. VUELLE PESARO: Trucchetti 11, Johnson 17, Bertini 11, Maretto 11, Sakine ne, Tambone 9, Reginato ne, Virginio 15, Bucarelli 15, Fainke 2. All. Leka. Arbitri: Radaelli, Praticò e Giovagnini. Note - Parziali: 18-18, 36-43, 59-65. Tiri liberi: Pistoia 1314, Pesaro 1112. Tiri da 3 punti: Pistoia 1233, Pesaro 1431. Rimbalzi: Pistoia 33, Pesaro 28. Fallo tecnico a Strobl. Pirati del mare. Come altro potremmo chiamare un gruppo di ragazzi senza paura che porta a casa un’altra vittoria in trasferta senza pivot e che, in una settimana massacrante con tre partite, ha rischiato di fare filotto in queste condizioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Altra vittoria senza pivot. Pirati del mare senza paura domano anche Pistoia Articoli correlati La Vuelle affonda anche Mestre: senza pivot è vittoria schiacciante. E adesso sotto con la FortitudoMestre, 21 marzo 2026 – Con una vittoria schiacciante la Vuelle ribadisce perché è al comando del campionato da oltre cinque mesi. Milan, in Serie A senza Modric non vinci. Capello: “Senza di lui è tutta un’altra squadra”L'ex allenatore del Milan Fabio Capello è stato intervistato in esclusiva da 'La Gazzetta dello Sport'.