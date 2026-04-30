Flotilla per Gaza bloccata la Garbatella si mobilita | Tra i fermati c' è un' ex studentessa del Socrate

Una manifestazione si è svolta questa mattina alla Garbatella, con studenti e studentesse che hanno esposto uno striscione con la scritta “La Flotilla non si tocca” sulla facciata di un liceo locale. L’assemblea straordinaria si è concentrata sul blocco della Global Sumud Flottilla, un'ambasciata umanitaria diretta a Gaza, durante la quale sono stati fermati alcuni partecipanti, tra cui un’ex studentessa del liceo.

“La Flotilla non si tocca”: è il testo che si legge sullo striscione esposto da studentesse e studenti sulla facciata del liceo Socrate alla Garbatella, nella mattina di oggi, giovedì 30 aprile, dopo un’assemblea straordinaria indetta per il blocco della Global Sumud Flottilla diretta a Gaza.A.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com