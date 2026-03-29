Da Bari partirà un gruppo di barche che prenderanno parte alla Spring Mission 2026 della Global Sumud Flotilla, una mobilitazione internazionale coordinata da oltre 80 paesi con l’obiettivo di rompere il blocco su Gaza. Le imbarcazioni salperanno dal porto di Pane e Pomodoro, contribuendo all'iniziativa di protesta civile e non violenta prevista per quest'anno. La partenza è prevista nelle prossime settimane.

Dal capoluogo pugliese, il 4 aprile, salperanno imbarcazioni con numerosi partecipanti alla spedizione, tra cui professionisti, personale medico, dell'informazione, attiviste e attivisti Da Bari salperanno imbarcazioni con numerosi partecipanti, tra cui professionisti, personale medico, dell'informazione, attiviste e attivisti. L'evento barese si svolgerà sulla spiaggia di Pane e Pomodoro dalle 11 a mezzanotte e vedrà la partecipazione anche di musicisti, artisti e volontari. L'appuntamento è organizzato dal coordinamento pugliese della Global Sumud Flotilla - Global Movement To Gaza, Thousand Madleens to Gaza, Acs Ong e il collettivo milanese Gaza FreeStyle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Sumud Flotilla per Gaza 2026, anche Bari si mobilita: partenza delle barche da Pane e Pomodoro

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La Spring Mission 2026 promossa dalla Global Sumud Flotilla fa tappa a Civitavecchia. L’iniziativa, diretta verso Gaza, ha il sostegno della Cgil e coinvolgerà almeno 100 imbarcazioni, circa 3.000 partecipanti e delegazioni provenienti da oltre 50 Paesi. Gli or - facebook.com facebook

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