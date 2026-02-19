Giustizia Meloni Pd | Da Mattarella parole importanti le minacce di Nordio e Meloni sono inaccettabili

Il presidente Mattarella ha condannato le dichiarazioni di Nordio e Meloni, accusandoli di aver esagerato con le minacce contro la magistratura. La sua presa di posizione si è resa necessaria dopo le recenti parole dure del governo, che hanno acceso il dibattito pubblico. Mattarella ha chiesto di ridurre i toni e di tornare a un confronto più civile, evidenziando l’importanza di rispettare le istituzioni. La questione rimane aperta, mentre le discussioni continuano a divampare sui social e nelle aule parlamentari.

Le parole di Mattarella dopo gli attacchi del governo nei confronti della magistratura sono un chiaro "invito ad abbassare i toni e riportare il dibattito sul referendum a un piano di civiltà", dice a Fanpage.it Marco Meloni, senatore Pd. Le dichiarazioni di Nordio "sono totalmente improprie per il ruolo che ricopre".