Flotilla missione umanitaria intercettata nel Mediterraneo | tensione al largo di Creta

Nel Mediterraneo, al largo di Creta, si sono verificati scontri tra forze israeliane e una imbarcazione che trasportava migranti. Le forze israeliane sono intervenute in acque internazionali per intercettare la flottiglia, secondo quanto riportato. La missione umanitaria coinvolge diverse imbarcazioni, mentre le autorità locali monitorano la situazione. Non sono ancora disponibili dettagli ufficiali sulle conseguenze dell’intervento o sul numero di persone coinvolte.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento delle forze israeliane in acque internazionali. La missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta verso Gaza con l’obiettivo di consegnare aiuti e denunciare il blocco, è stata intercettata nella serata del 29 aprile da unità navali israeliane al largo dell’isola di Creta, in acque internazionali. Alcuni filmati diffusi online mostrano momenti concitati: membri dell’equipaggio con le mani alzate mentre un militare armato sale a bordo di una delle imbarcazioni. L’organizzazione ha subito lanciato un appello alla comunità internazionale, chiedendo un intervento urgente per garantire la sicurezza dei partecipanti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Flotilla, missione umanitaria intercettata nel Mediterraneo: tensione al largo di Creta Notizie correlate La Global Sumud Flotilla è stata intercettata vicino a CretaLa Global Sumud Flotilla dice che delle imbarcazioni militari che si sono auto-identificate come israeliane hanno intercettato alcune navi della... Flotilla diretta a Gaza fermata nel Mediterraneo: blitz israeliano vicino a Creta, attivata la FarnesinaUn’operazione militare israeliana ha fermato nel Mediterraneo la Global Sumud Flotilla, missione navale umanitaria diretta verso Gaza con aiuti,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Israele si prepara alla Flotilla: prima intercettazione al largo della Grecia; Global Sumud Flotilla: 'Civili rapiti nel Mediterraneo, è pirateria'; Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; La Global Sumud Flotilla intercettata vicino a Creta. Israele abborda la Global Sumud Flotilla diretta a Gaza al largo di Creta: È pirateriaOperazione della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla in rotta verso Gaza: intervento al largo di Creta, decine di barche coinvolte, contatti interrotti e crescente pressione internaziona ... notizie.it Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria bloccata già a Sud della Grecia da Israele: «Civili rapiti nel Mediterraneo»Tra i membri della Flottila anche il barese Tony Lapiccirella. Almeno 22 le navi intercettate al largo di Creta. Oggi presidio a Bari delle associazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Navi militari israeliane "hanno illegalmente circondato la Flotilla in acque internazionali e minacciato rapimenti e violenze" - facebook.com facebook Flotilla, navi fermate dai motoscafi israeliani al largo di Creta: «Laser e armi contro di noi». La Farnesina chiede informazioni a Tel Aviv x.com