Flotilla la denuncia di Bundu | Da Israele atti di pirateria in acque internazionali

Un rappresentante di un'organizzazione ha denunciato un episodio di pirateria avvenuto in acque internazionali, attribuendo l’azione a forze di occupazione israeliane. Secondo quanto riferito, almeno 14 imbarcazioni sono state attaccate e sequestrate senza che siano state adottate misure legali o di sicurezza. La denuncia evidenzia che le operazioni sono state condotte di notte, come descritto dal portavoce.

Firenze, 30 aprile 2026 – “Atto di pirateria in acque internazionali. Come è possibile che Israele attacchi e sequestri almeno 14 barche nella totale impunità? Dicono che come i vampiri, le forze di occupazione sioniste escano per attaccare le barche di notte. Noi (Trinidad) siamo riusciti a passare la notte senza essere intercettati”. Lo scrive sui social Antonella Bundu, già candidata per 'Toscana Rossa’ alle ultime elezioni regionali, che si trova a bordo di una delle imbarcazioni della Flotlilla, dirette a Gaza per provare a rompere il blocco israeliano vicino all'isola di Creta. https:www.quotidiano.netvideoesteriflotilla-israele-intercetta-decine-di-navi-e-arresta-attivisti-jmrwyz2m Bundu fa un appello: "Scendete in piazza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Flotilla, la denuncia di Bundu: “Da Israele atti di pirateria in acque internazionali” Notizie correlate Global Sumud Flotilla, Israele intercetta decine di navi in acque internazionali: “Civili rapiti, è pirateria”, news in direttaLe notizie in diretta dalla Global Sumud Flotilla: nella notte decine di imbarcazioni sono state intercettate dalla Marina israeliana al largo di... Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: «Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria»Israele ha intercettato le navi della Global Sumud Flotilla dirette a Gaza in acque internazionali vicino alla Grecia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Flotilla riparte verso Gaza - Unimondo; Da Siracusa a Gaza, la nuova Flotilla: Partiamo di nuovo perché il genocidio continua; Intercettati dagli israeliani. L’allarme sulla Flotilla sorvolata dai droni; Flotilla abbordata da Israele: il racconto del nostro inviato. Flotilla, la denuncia di Bundu: Da Israele atti di pirateria in acque internazionaliLa candidata per 'Toscana Rossa’ alle ultime elezioni regionali, che si trova a bordo di una delle imbarcazioni dirette a Gaza. Come è possibile che Israele attacchi e sequestri almeno 14 barche nell ... lanazione.it Israele intercetta la Flotilla vicino Creta, 'è pirateria'. Fermati 175 attivisti e intercettate 21 barcheL'attacco perpetrato dalle forze israeliane in acque internazionali contro la Global Sumud Flotilla, organizzata per consegnare aiuti umanitari a Gaza, costituisce un atto di pirateria. Lo ha afferm ... ansa.it Ultim'ora: Global Sumud Flotilla Italia, arrestati 24 italiani - facebook.com facebook Flotilla, l'attacco di Israele e le navi fermate al largo di Creta: «L'assalto a bordo, i motori distrutti, il blocco alle richieste di aiuto» x.com