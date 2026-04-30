Flotilla il presidio in piazza Castello e il corteo nelle vie del centro

Circa un migliaio di persone si sono riunite in piazza Castello a Torino per manifestare solidarietà agli attivisti della Flotilla, fermati da Israele nella notte precedente. La protesta si è estesa poi nelle vie del centro, con un corteo che ha attraversato le strade principali della città. La manifestazione si è svolta senza incidenti e ha visto la presenza di partecipanti di diverse età.

Un migliaio di persone si sono radunate in piazza Castello a Torino, per esprimere solidarietà agli attivisti della Flotilla fermati la notte scorsa da Israele. Dopo alcuni interventi, tra cui quello del presidente nazionale dell’anpi Paglairulo, sono partiti in corteo per le vie del centro al grido di “blocchiamo tutto” e “free free Palestine”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, il presidio in piazza Castello e il corteo nelle vie del centro Notizie correlate Leggi anche: Global Sumud Flotilla, oltre un migliaio di persone in piazza Castello: il presidio davanti alla Prefettura, poi il corteo Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: "Blocchiamo tutto"Il presidio davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte, si è trasformato nel pomeriggio in un corteo verso piazzale Loreto. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Contro il nuovo Decreto Sicurezza e a sostegno della Flotilla: presidio in piazza Capranica; Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Buon vento Flotilla: presidio al Molo Dalmazia per sostenere la missione verso Gaza; Global Flotilla, tre marchigiani verso Gaza: Un’utopia necessaria. Pronti ai rischi. Da presidio a corteo: la Flotilla provoca mobilitazioni a Roma e BariUn presidio romano per la Flotilla è diventato un ampio corteo lungo i Fori Imperiali; nel frattempo a Bari si prepara una mobilitazione dopo il presunto intervento sulla nave umanitaria ... notizie.it Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: Blocchiamo tutto(LaPresse) Il presidio davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte, si è trasformato nel pomeriggio in un corteo verso piazzale Loreto. Alcune migliaia di persone stanno ... ilmattino.it Ieri sera, un nuovo attacco alla flotilla. L’ennesima intimidazione fascista che non è che un piccolo esempio di quanto ogni giorno succede in Palestina. Non ci sorprende l’arroganza del regime sionista che colpisce con un atto di infame pirateria le nostre com - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attivisti della Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar #ANSA x.com