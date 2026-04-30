Flotilla a Milano il presidio diventa un corteo | Blocchiamo tutto

A Milano, un presidio davanti alla prefettura di corso Monforte si è svolto nel pomeriggio, con partecipanti che hanno iniziato a muoversi in corteo verso piazzale Loreto. La manifestazione è partita come un sit-in e poi si è evoluta in un corteo, con slogan e bandiere visibili lungo il percorso. La polizia ha seguito il corteo senza intervenire, mentre le forze dell'ordine monitorano la situazione in città.

Il presidio davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte, si è trasformato nel pomeriggio in un corteo verso piazzale Loreto. Alcune migliaia di persone stanno sfilando al grido di “Palestina libera”, “Insorgiamo e blocchiamo tutto” e “E Milano lo sa da che parte stare” per chiedere al governo italiano di intervenire dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana in acque internazionali al largo di Cipro e l’arresto dei membri degli equipaggi. Tra le sigle presenti: Associazione Palestinesi in Italia, Partito Democratico, Potere al Popolo, Emergency e diversi centri sociali. La manifestazione si svolge senza incidenti, con un ingente schieramento di forze dell’ordine lungo il percorso.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: "Blocchiamo tutto" Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: Blocchiamo tutto Notizie correlate Flotilla, a Roma il corteo da Piazza del Colosseo: "Blocchiamo tutto"Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dalle comunità palestinesi per una manifestazione in risposta al blocco del secondo convoglio della... “Giù le mani dalla Flotilla”: il presidio diventa corteo | FOTOCresce l’attesa e la tensione per il sequestro della Global Sumud Flotilla e per Angela, attivista dei Municipi Sociali, tra le persone fermate dalla... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; 16.05.2026 - MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO, 29.05.2026 - SCIOPERO GENERALE; La Commissione UE: Sconsigliamo a Flotilla di andare a Gaza; Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza. Flotilla, a Milano il presidio diventa un corteo: Blocchiamo tutto(LaPresse) Il presidio davanti alla prefettura di Milano, in corso Monforte, si è trasformato nel pomeriggio in un corteo verso piazzale Loreto. Alcune migliaia di persone stanno ... ilmattino.it A Milano il corteo per la Flotilla, 'blocchiamo tutto'È partito in corteo il presidio pro Palestina convocato nel pomeriggio davanti alla Prefettura di Milano, in Corso Monforte, nell'ambito delle mobilitazioni in tutta Italia in difesa della Global Sumu ... ansa.it Ieri sera, un nuovo attacco alla flotilla. L’ennesima intimidazione fascista che non è che un piccolo esempio di quanto ogni giorno succede in Palestina. Non ci sorprende l’arroganza del regime sionista che colpisce con un atto di infame pirateria le nostre com - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Gli attivisti della Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime ore. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar #ANSA x.com