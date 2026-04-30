Flotilla il Governo Meloni chiede l’immediata liberazione degli italiani

Il governo guidato da Giorgia Meloni ha richiesto con urgenza la liberazione immediata di alcuni italiani detenuti in un paese straniero. La richiesta è stata comunicata questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla situazione o sulle circostanze che hanno portato all'arresto. La vicenda riguarda cittadini italiani coinvolti in un episodio che ha attirato l'attenzione delle autorità italiane, che si sono subito attivate per ottenere il rilascio.

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. “In questo quadro – si legge in una nota di Palazzo Chigi -, il Governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto ieri sera in acque internazionali al largo delle coste greche e chiede al Governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Meloni condanna il sequestro della Flotilla da parte di Israele: Liberazione immediata Notizie correlate Flotilla verso Gaza, raid israeliano e attivisti fermati: Meloni condanna e chiede la liberazione degli italianiUna notte di tensione nel Mediterraneo orientale, in un tratto di mare lontano dalle coste israeliane ma ormai al centro di un nuovo fronte... Israele intercetta la Flotilla, arrestati 24 italiani. La Meloni condanna: "Liberazione immediata"La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: Liberazione immediata di tutti gli italiani; Il Governo Meloni tra conti pubblici e fronte europeo; Global Sumud Flotilla riparte per Gaza: nuova missione da Siracusa; Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record. Flotilla, la condanna di Meloni: Israele liberi immediatamente gli italiani fermatiGiorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l'immediata liberazione degli ... lapresse.it Flotilla, il Governo Meloni chiede l'immediata liberazione degli italianiROMA - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha tenuto questa mattina una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il minis ... laprovinciacr.it LaC News24. . Il Governo Meloni ha varato un pacchetto di misure raggruppate nel Decreto Lavoro che contengono una serie di incentivi per le imprese che assumono. Gli incentivi sono finalizzati soprattutto alle donne, ai ragazzi under 35, alle aziende ricad - facebook.com facebook È con i risultati del Governo Meloni che si ottengono le rate. Non con le critiche strumentali delle opposizioni. Avanti così! x.com