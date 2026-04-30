Flotilla il governo avvisa Israele | Liberi subito gli italiani fermati illegalmente La Farnesina segue la situazione

Il governo ha richiesto l'immediata liberazione degli italiani fermati in modo non autorizzato, dopo che le imbarcazioni della Flotilla Global Sumud sono state sequestrate da Israele in acque internazionali vicino a Cipro. La Farnesina sta monitorando la situazione e ha condannato l’azione, chiedendo il rilascio senza indugi dei cittadini coinvolti. La vicenda riguarda un'operazione in mare che ha portato all'arresto di alcuni italiani a bordo delle imbarcazioni.

Dopo il sequestro da parte di Israele delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla in acque internazionali al largo di Cipro, arriva la condanna del governo insieme alla richiesta per “l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati”. Sul caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In questo quadro, il governo italiano “condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto ieri sera in acque internazionali al largo delle coste greche”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Flotilla, il governo avvisa Israele: “Liberi subito gli italiani fermati illegalmente”. La Farnesina segue la situazione Notizie correlate Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno... Fermata la Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: "Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente"La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stamani ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Flotilla, Israele porta Gaza alle porte d’Europa; Il baraccone Flotilla riparte per Gaza con la Boldrini in versione Masaniello. La Ue avvisa i pro-Pal... Flotilla, Meloni avvisa Israele: Subito liberi gli italiani illegalmente fermatiPare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, ... iltempo.it Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate e che sono stati arrestati. Lo si apprende da fonti del team legale, il quale sottolinea: "E' estremamente grave che attivist - facebook.com facebook Sono 24 al momento gli attivisti italiani a bordo della Global Sumud Flotilla che risultano arrestati. Gli attivisti si trovavano su alcune delle 22 barche finora intercettate. "E' estremamente grave che attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di x.com