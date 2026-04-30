Flotilla abbordata dagli israeliani i ProPal friulani vogliono bloccare tutto

Nella serata di ieri, la marina israeliana ha abbordato quasi 60 imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, mentre si trovavano in acque internazionali a largo delle coste greche. La notizia ha suscitato reazioni di sdegno, tra cui quella della presidente del Consiglio, che ha espresso forte disappunto. La flotta, composta da navi provenienti da diverse nazioni, aveva come obiettivo quello di portare aiuti nella regione.

Ha suscitato lo sdegno anche della premier Giorgia Meloni la notizia dell'abbordaggio di quasi 60 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina israeliana, avvenuto ieri sera a largo delle coste greche, in acque internazionali. I militari dello Stato ebraico hanno arrestato 175.🔗 Leggi su Udinetoday.it Israele e Palestina: si può raccontare una storia imparziale Proviamoci. Notizie correlate Flotilla sequestrata dagli israeliani, stavolta Meloni condanna: “Liberate subito gli italiani”Una reazione era d’obbligo, ma che sia arrivata la protesta di Giorgia Meloni nei confronti di Israele per il fermo degli attivisti della Flotilla... Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare apertoGLOBAL SUMUD FLOTILLA Decine di imbarcazioni sono state intercettate in acque internazionali dalla Marina israeliana. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Flotilla diretta a Gaza intercettata dai militari israeliani; Flotilla diretta a Gaza intercettata dai militari israeliani; Risultati di rilievo tra Master e Giovanissimi della Brianzascherma. Nella notte la Flotilla è stata abbordata illegalmente da Israele in acque internazionali. Le imbarcazioni, sorvolate da droni, sono state avvicinate da motoscafi militari che si sono dichiarati “israeliani”: puntati laser e armi d’assalto, ai partecipanti è stato ordinat - facebook.com facebook La Global Sumud Flotilla è stata aggredita e abbordata al largo di Creta. Parte del suo equipaggio rapito. Un’altra, ennesima violazione del diritto internazionale, impunita: l’esercito israeliano agisce indisturbato in acque internazionali. Mentre a Gaza si contin x.com