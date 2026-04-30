Abbordata la Flotilla | attivisti arrestati in mare aperto

Nella notte, la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, a oltre 600 miglia nautiche da Tel Aviv. Le forze navali sono salite a bordo delle imbarcazioni e hanno arrestato gli attivisti presenti. L'operazione si è svolta in mare aperto, senza segnalare incidenti o resistenze da parte dei partecipanti.

GLOBAL SUMUD FLOTILLA Decine di imbarcazioni sono state intercettate in acque internazionali dalla Marina israeliana. A bordo anche Andrea Sceresini del manifesto, insieme a circa 400 attivisti dichiarati “in arresto” GLOBAL SUMUD FLOTILLA Decine di imbarcazioni sono state intercettate in acque internazionali dalla Marina israeliana. A bordo anche Andrea Sceresini del manifesto, insieme a circa 400 attivisti dichiarati “in arresto” Sono decine le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate nella notte dalla Marina israeliana a oltre 600 miglia nautiche da Tel Aviv. Tra queste, anche la Holy Blue, sulla quale viaggiava Andrea Sceresini del manifesto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto Notizie correlate Leggi anche: La "Flotilla" senza flotta. Gli attivisti vanno a Cuba... in aereo Tre attivisti sulla Flotilla per Gaza: "Preparati per la resistenza civile"Oggi, nell’ottantunesimo anniversario della Liberazione, sta per partire di nuovo, alla volta di Gaza, la Flotta della Resistenza Globale, quella... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; 2a Flotilla verso Gaza partita da Augusta abbordata da Idf a Creta, sequestrate 50 navi e arrestati 400 attivisti - VIDEO; Flotilla, a bordo volano stracci: Greta Thunberg resta a terra | Libero Quotidiano.it. Israele ferma la Flotilla in acque internazionali. Sequestrate navi, centinaia di arrestiGli attivisti chiedono protezione alla comunità internazionale. Il portavoce Gur Tsabar: Attacco contro civili disarmati, non hanno ... huffingtonpost.it Flotilla, navi intercettate da motoscafi israeliani vicino a Creta. Sequestrate 50 imbarcazioni con a bordo 400 attivistiIl ministro Tajani chiede all'Unità di Crisi e alle ambasciate a Tel Aviv e Atene di assumere informazioni con le autorità locali per tutelare gli italiani ... ilsecoloxix.it Nave iraniana abbordata nel Golfo, Trump è ormai ostaggio delle sue stesse minacce - facebook.com facebook