A Roma, un corteo si è radunato da Piazza del Colosseo, con alcuni partecipanti che hanno annunciato di voler bloccare tutto. La manifestazione è stata organizzata dalle comunità palestinesi in risposta al blocco del secondo convoglio della Flotilla, avvenuto nelle acque vicino a Creta. Numerosi partecipanti si sono riuniti per esprimere il loro dissenso, innescando un corteo che si è mosso nel centro della città.

Hanno risposto in tanti all’appello lanciato dalle comunità palestinesi per una manifestazione in risposta al blocco del secondo convoglio della Fotilla, a largo delle coste di Creta. In un corteo partito da Piazza del Colosseo ci sono realtà studentesche come Cambiare rotta e Osa, ma anche sindacati e associazioni del terzo settore. Presenti al corteo anche alcuni esponenti del Pd come Laura Boldini. Presenti anche alcuni giornalisti che erano a bordo della prima Flotilla. Nel corso della manifestazione, un avvocato del legal team che segue la Flotilla ha fatto sapere che gli equipaggi fermati non arriveranno in Israele ma verranno fatti sbarcare sulle coste greche.🔗 Leggi su Lapresse.it

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Flotilla, a Roma il corteo da Piazza del Colosseo: Blocchiamo tutto

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