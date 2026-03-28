Dalle 14, migliaia di persone si sono radunate in piazza della Repubblica e hanno percorso via Merulana verso piazza San Giovanni, partecipando a un corteo contro le guerre e contro il governo in carica. La manifestazione ha coinvolto diversi manifestanti con cartelli e striscioni, con l’obiettivo di bloccare temporaneamente alcune strade nel centro della città. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire in modo significativo.

Sono più di mille gli uomini e le donne delle forze dell'ordine messi in campo tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, rafforzati dalle unità della polizia locale di Roma Capitale, come stabilito durante il comitato per l'ordine e la sicurezza e durante il tavolo tecnico in questura. Gli agenti saranno, distribuiti lungo l'intero percorso e nei punti nevralgici del centro, per garantire ordine pubblico e prevenire possibili disordini in una giornata considerata ad alto rischio, per la possibile presenza di gruppi anarchici. La manifestazione rientra nel contesto internazionale del weekend «Together. Contro i Re e le loro guerre», richiamando partecipanti da tutta Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Corteo No Kings nella capitale, in migliaia da piazza della Repubblica verso San Giovanni: «Blocchiamo la città»

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