Flavio Cobolli sbatte contro la solidità di Zverev e saluta Madrid ai quarti

Al Masters 1000 di Madrid, Alexander Zverev si è qualificato per le semifinali, raggiungendo questo traguardo per la quarta volta in carriera e per la prima dal 2022. Nella partita precedente, ha battuto Flavio Cobolli, che si è dovuto arrendere dopo aver incontrato la solidità dell’avversario. Zverev prosegue così il suo cammino nel torneo, mentre Cobolli esce di scena ai quarti di finale.

Per la quarta volta in carriera, e la prima dal 2022, Alexander Zverev va in semifinale al Masters 1000 di Madrid. Per Flavio Cobolli si ferma qui il miglior torneo della carriera, finora, in questa categoria. 6-1 6-4 il punteggio finale a favore del tedesco, che a differenza dei primi tre 1000 della stagione non avrà Jannik Sinner dall’altra parte della rete, ma il belga Alexander Blockx. Dopo un piuttosto convincente primo game in risposta, Cobolli si trova sempre sotto pressione al servizio e, sul 30-40, commette un doppio fallo (dopo che ce n’era già stato un altro) che lancia subito Zverev sullo 0-2. Flavio, più di testa che di tennis, perde sicurezze e sullo 0-3 si ritrova sotto 0-40, riesce quasi a risalire, ma un nastro sul rovescio aiuta il tedesco che sale sullo 0-4.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Flavio Cobolli sbatte contro la solidità di Zverev e saluta Madrid ai quarti Notizie correlate Leggi anche: Prova di maturità! Flavio Cobolli vince la battaglia con Medvedev e vola ai quarti a Madrid Madrid, Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set. Affronterà ZverevFlavio Cobolli ai quarti di finale del «Mutua Madrid Open», quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cobolli-Medvedev vale i quarti: quando e dove vederla; Cobolli ai quarti: Medvedev battuto in 3 set; LIVE Cobolli-Vallejo 6-3, 6-2, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: l’azzurro domina e vola agli ottavi; Cobolli e Darderi non sbagliano: sono al 3° turno. Flavio Cobolli: Sensazioni positive, contro Medvedev dovrò giocare al livello di oggiFlavio Cobolli c'è anche con il sorriso: per la prima volta in carriera è agli ottavi di finale al Masters 1000 di Madrid dopo la netta vittoria per 6-3 ... oasport.it Flavio Cobolli spazza via Vallejo e irrompe agli ottavi di finale a MadridPrestazione autorevole di Flavio Cobolli, impegnato nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Mágica, l’azzurro ha ... oasport.it Flavio Cobolli viene sconfitto da Alexander Zverev nell'ultimo quarto di finale del torneo di Madrid. L'azzurro, spintosi così lontano nel tabellone di un Master 1000 per la prima volta in carriera, cede 6-1 6-4 al tedesco, testa di serie numero 2 : SERGIO PER - facebook.com facebook C’MON FLAVIO! Flavio Cobolli raggiunge per la PRIMA volta i quarti di finale in un Masters 1000: è il secondo quarto di finale più importante della sua carriera dopo Wimbledon 2025 #Tennis #Cobolli x.com