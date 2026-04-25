Nel torneo Masters 1000 di Madrid, Flavio Cobolli ha esordito superando un avversario di livello e qualificandosi per il terzo turno. La vittoria gli ha permesso di salire nel ranking ATP, superando anche Rublev e avvicinarsi alla top-10. La competizione si svolge sulla terra rossa della capitale spagnola, con Cobolli che ha dimostrato di saper affrontare sfide importanti nel torneo.

Flavio Cobolli ha fatto il proprio esordio al Masters 1000 di Madrid, riuscendo a vincere un incontro non semplice sulla terra rossa della capitale spagnola e a qualificarsi al terzo turno. Dopo aver ceduto il primo set contro l’argentino Camilo Ugo Carabelli, il tennista italiano è stato capace di accendersi e ha dominato i due parziali successivi, imponendosi con il punteggio di 6-7(7), 6-1, 6-4 e proseguendo così la propria avventura sul mattone tritato iberico. La testa di serie numero 10 del tabellone ha portato a casa 50 punti e si è issato a quota 2.600 nel ranking ATP, superando il russo Andrey Rublev, già eliminato dal torneo: il nostro portacolori sarà certo di rimanere davanti all’ex numero 5 del circuito internazionale al termine di questa kermesse.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli supera Rublev nel ranking ATP e può sognare la top-10! Tutte le proiezioni a Madrid

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