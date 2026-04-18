Flavio Cobolli scala la classifica mondiale! Best ranking all’orizzonte a ridosso della top-10 | la graduatoria a Monaco

Flavio Cobolli ha raggiunto il miglior piazzamento della sua carriera nella classifica mondiale, avvicinandosi alla top-10. Al torneo ATP 500 di Monaco, ha ottenuto una vittoria importante in semifinale, battendo il tennista locale con il punteggio di 6-3, 6-3. Il risultato gli permette di scalare la graduatoria e di avvicinarsi a posizioni di rilievo nel circuito internazionale.

Flavio Cobolli ha firmato un’impresa maiuscola nella semifinale del torneo ATP 500 di Monaco, sconfiggendo il padrone di casa Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3. Il tennista italiano ha domato il numero 3 del mondo e si è così meritato l’approdo all’atto conclusivo sulla terra rossa della Baviera, dove se la dovrà vedere contro il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e lo slovacco Alex Molcan. Il romano ha fornito una prestazione decisamente rimarchevole e ha fatto saltare il banco, sorprendendo l’uomo che da tempo insegue Sinner e Alcaraz nelle classifiche internazionali. L’atto conclusivo raggiunto in Germania ha permesso al 23enne di incamerare 330 punti (è in saldo positivo di 280, ne ha dovuti scartare 50 portati a casa 52 settimane fa) e si è così issato a quota 2.🔗 Leggi su Oasport.it

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