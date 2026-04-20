Sognare omicidio e Sognare di uccidere qualcuno numeri | sotto la lente le ricerche web di Luca Spada

Recentemente, sono state analizzate le ricerche online di un giovane soccorritore di 27 anni, indagato per omicidio pluriaggravato. Tra le query più frequenti figurano “sognare omicidio”, “sognare di uccidere qualcuno” e “numeri legati ai sogni di omicidio”. In particolare, sono state rilevate ricerche come “ho sognato uno ucciso cosa significa” e “sognare omicidio”, che mostrano un interesse specifico per il significato e i numeri associati ai sogni di questo tipo.

“Sognare di uccidere qualcuno numeri”, “ho sognato uno ucciso cosa significa”, “sognare omicidio”. Sarebbero queste alcune delle ricerche effettuate su Google da Luca Spada, il soccorritore di 27 anni indagato per omicidio pluriaggravato. Dagli atti dell'inchiesta emergerebbero dettagli che gli.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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