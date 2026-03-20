Ricky Martin in concerto in Italia dopo 15 anni | biglietti da 70 a 350 euro per l'evento di giugno

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante Ricky Martin tornerà in Italia il 21 giugno 2026 e si esibirà a San Benedetto del Tronto, presso il SanPark Adriatic. È la prima volta dopo 15 anni che si esibisce nel paese, con biglietti disponibili su TicketOne a prezzi che vanno da 70 a 350 euro, suddivisi per settore.

Ricky Martin torna in Italia il 21 giugno 2026 a San Benedetto del Tronto (SanPark Adriatic). Biglietti su TicketOne da 70 a 350 euro, divisi per settori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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