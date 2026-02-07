Bullismo e cyberbullismo Cirillo | Impegno comune per prevenzione e rispetto

In Italia, il problema del bullismo e cyberbullismo torna a essere al centro dell’attenzione. Le autorità e le scuole chiedono uno sforzo condiviso per prevenire questi fenomeni e promuovere il rispetto tra i giovani. Il rischio di perdere di vista i confini tra mondo reale e digitale rende più difficile intervenire, e per questo serve un impegno costante da parte di tutti.

In un’epoca in cui i confini tra vita reale e dimensione digitale sono sempre più labili, il bullismo assume nuove forme e una pericolosa persistenza. È da questa consapevolezza che prende le mosse l’intervento del presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, in occasione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Approfondimenti su Cirillo Prevenzione Giornata contro bullismo e cyberbullismo, il Garante regionale: «Prevenzione La giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo si è svolta oggi, 7 febbraio 2026, con un messaggio chiaro: serve più responsabilità da parte di tutti per fermare questi fenomeni. Calabria: Bullismo e Cyberbullismo, l’appello del Garante per un impegno collettivo e duraturo. La Calabria si mobilita contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cirillo Prevenzione Argomenti discussi: Bullismo e cyberbullismo, Cirillo: Impegno comune per prevenzione e rispetto; Aversa, Luca Abete al Liceo Cirillo con Wake Up Uagliù: confronto su bullismo e nuove generazioni; Carinaro, bullismo e cyberbullismo: il 9 febbraio incontro promosso dall’Istituto Comprensivo; Tajani a Reggio Calabria, Cirillo: Confronto tra istituzioni e imprese per ripartire. Cyberbullismo, Salvatore Cirillo: Uniti per una Calabria del rispetto, oltre lo schermoIn occasione della Giornata nazionale dedicata al contrasto dei fenomeni di bullismo, il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo richiama l'attenzione sulla natura pervasiva della violenz ... cosenzapost.it Bullismo e cyberbullismo: 68,5% dei ragazzi italiani dichiara di esserne stato vittima – i dati di Telefono AzzurroTelefono Azzurro: il 21% dei ragazzi subisce episodi offensivi più volte al mese. Caffo: Le leggi ci sono ma serve un percorso attuativo ... ilfattoquotidiano.it Oggi è la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. Prepotenze, minacce, umiliazioni: spesso sono l’anticamera di una violenza che vediamo ormai anche nelle cronache, tra baby gang, coltelli e paura nelle strade. Non possiamo far finta di nient facebook Il #bullismo e il #cyberbullismo sono forme di violenza che feriscono, isolano e lasciano segni profondi, soprattutto tra i più giovani. Contrastarle significa difendere la dignità della persona e affermare, ogni giorno, una cultura del rispetto, dell’ascolto e dell’incl x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.